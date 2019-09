Alitalia verso la nuova proroga il nodo rotte ancora irrisolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAROMA L'ottimismo che si registra in ambienti vicini ai tre commissari cui è affidata la gestione di Alitalia non sembra coincidere con le opinioni che si raccolgono presso gli advisor di Fs e in particolare di quelli di Atlantia. Dopo un'apparente schiarita in relazione alla trattativa con Delta circolata mercoledì, ieri fonti direttamente impegnate nel dossier hanno fatto sapere che il confronto sui temi caldi delle rotte non ha ancora imboccato la fase conclusiva. E che per la presentazione dell'offerta vincolante da parte...