Alitalia, ultimatum Atlantia: «Il governo convinca Delta»

SALVATAGGIROMA Atlantia rompe gli indugi difronte alla melina di Delta su Alitalia. In una lettera a Stefano Patuanelli, nelle ultime ore, secondo quanto ricostruito presso fonti di via Veneto, il dg Giancarlo Guenzi avrebbe sollecitato il ministro del Mise a scendere in campo, per il suo ruolo istituzionale, e smuovere le acque intervenendo sulla compagnia aerea Usa che, al tavolo negoziale dove c'è anche Fs, fa orecchie da mercante rispetto alla necessità di rivedere il piano. A meno di due settimane dal termine ultimo per presentare...