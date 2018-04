Alitalia, tre offerte ma c'è la proroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VENDITAROMA Tre offerte per l'acquisizione di Alitalia ma i termini della vendita slitteranno a dopo l'estate. Tante sono le buste arrivate ieri allo studio notarile Atlante Cerasi. L'annuncio ufficiale è arrivato in serata dalla compagnia. Alla nuova chiamata per la vendita dell'aviolinea in amministrazione straordinaria hanno risposto la cordata che vede schierata EasyJet, la low cost ungherese Wizz Air e, al 90° minuto si è presentata anche Lufthansa. Le tre offerte comunque sarebbe condizionate.Subito dopo scadenza della deadline, è...