ROMA «La decisione di Alitalia di sospendere i voli per New York costituisce un grave errore strategico». La dura reazione delle principali sigle sindacali ieri ha alimentato un giallo che solo a sera si è chiarito. Nell'apprendere che i commissari avevano deciso di sospendere il volo Roma-New York, le sigle avevano dichiarato «grande sconcerto per aver letto su alcuni organi di stampa la falsa informazione che questo sarebbe accaduto per la presunta paura degli equipaggi» in tempo di covid. «Se l'azienda ha deciso di sospendere alcune tratte - concludevano - è dovuto semplicemente a ragionamenti di carattere economico, che noi non condividiamo e che abbiamo già contestato». In serata le spiegazioni della compagnia: «Alitalia ha proceduto alla sospensione del collegamento Roma-New York dal 5 al 31 maggio a causa del forte rallentamento della domanda registrato negli ultimi dieci giorni di aprile e del preoccupante livello di casistica positiva al Covid-19 persistente a New York».

«Nello specifico - prosegue la nota - sui diciotto voli operati dalla compagnia tra il 20 e il 30 aprile sono stati trasportati solo 580 passeggeri, mediamente 32 a volo, con un tasso di riempimento del 12% rispetto ai 4.675 posti offerti». Ecco dunque spiegato lo stop: un'andata e ritorno con l'aereo quasi vuoto avrebbe significato ogni volta una spesa di 200 mila euro circa senza possibilità di recupero per la compagnia. Di qui lo stop temporaneo.

