Alitalia, spunta un socio italiano per il 51%

LA ROTTAROMA Da qualche tempo Alitalia è sempre meno preda potenziale di compagnie o cordate straniere, ma non sarà nemmeno nazionalizzata. L'idea, condivisa da Lega e Cinquestelle sia pure con diverso grado partecipazione, è che resti la compagnia di bandiera, attenta alle esigenze di sviluppo del turismo made in Italy, alla connettività interna e alla proiezione internazionale. Inversione di rotta quindi rispetto alla volontà dichiarata di cessione all'estero del governo uscente e alla breve parentesi non positiva targata Etihad. I...