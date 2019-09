Alitalia, riprende il negoziato Atlantia-Fs

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RILANCIROMA Delta Airlines non ci sta ad aumentare da subito la partecipazione nella Newco di Alitalia e a breve vorrebbe incontrare il nuovo ministro del Mise, Stefano Patuanelli. Da ieri è ripartito il negoziato fra i soci, dopo la svolta al timone di Atlantia: in serata si sarebbero incontrati i vertici dei due gruppi italiani in vista del tavolo a tre di domani, in call, anche con Delta che potrebbe ritoccare la quota solo dopo il decollo e a certe condizioni. Dalla Georgia, dove ha sede il quartier generale della compagnia Usa, trapela...