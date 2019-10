Alitalia riparte dopo il vertice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALVATAGGIROMA Un vertice al Mise ieri sera, fra Stefano Patuanelli, Gianfranco Battisti e Giancarlo Guenzi potrebbe aver riaperto nuovamente spiragli nel negoziato sul salvataggio di Alitalia che procede in mezzo a stop and go. L'incontro ha fatto seguito al confronto di ieri pomeriggio fra il ministro del Mise e i commissari e al vertice di lunedì scorso in mattinata a palazzo Chigi fra Giuseppe Conte, il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e il dg Guenzi. Questo vertice, secondo fonti di palazzo Chigi sarebbe avvenuto anche all'insaputa...