Alitalia, prorogata la Cigs fino a marzo A gennaio audizione per Lufthansa

Accordo fatto per il nuovo round di cassa integrazione straordinaria in Alitalia fino al prossimo 31 marzo. Le federazioni dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno firmato l'intesa per il ricorso alla cigs per 1020 dipendenti. La misura interessa 70 comandanti, 310 assistenti di volo, 640 addetti di terra. Al tavolo, informa il ministero del Lavoro in una nota, hanno preso parte i rappresentanti del Dicastero, dell'azienda e delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anpav. Il numero massimo dei dipendenti da collocare in cigs a rotazione, sospesi fino a un massimo di zero ore, sarà di 1.020 unità, in calo quindi, sottolinea, rispetto al precedente periodo. Nel corso del nuovo periodo di cigs, la gestione commissariale di Alitalia si è impegnata, tra l'altro, ad adottare «le misure e le soluzioni di volta in volta maggiormente idonee a contemperare le esigenze, da un lato, di contenimento e ottimizzazione dei costi e, dall'altro, di continuità del servizio». La commissione Trasporti della Camera avvierà subito dopo le festività natalizie una serie di audizioni nel quadro dell'esame del dl Alitalia: il 7 gennaio verranno ascoltati, alle 13,45, i rappresentanti della Lufthansa e alle 14,30 il commissario straordinario Giuseppe Leogrande. Poi sarà la volta del ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

