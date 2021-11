Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SCADENZEROMA Nuova accelerata dei commissari di Alitalia sulla cessioni. Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava hanno messo a punto il bando per la vendita delle attività di manutenzione e dei servizi a terra della vecchia compagnia di bandiera. Per quest'ultimi, chiamati tecnicamente di ground handling, anche Ita Airways potrà partecipare alla gara come azionista di maggioranza di una nuova società. Discorso diverso...