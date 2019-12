Alitalia, possibile il controllo straniero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SALVATAGGIOROMA Grandi manovre su Alitalia. Con Cassa depositi e prestiti pronta a sostituire Fs nella newco a cui, in gran segreto, sta lavorando il super commissario Giuseppe Leogrande. Non è detto che le Ferrovie si sfilino, ma al Tesoro qualche dubbio comincia a circolare. Se sarà così la carta di riserva è comunque già pronta. Anche perché Cdp entrerebbe in una società nuova, ripulita dai debiti, senza esuberi e pronta ad essere rilanciata in grande stile. Del resto in passato era stata già candidata per contribuire al rinnovo...