Alitalia, Patuanelli a fianco dei commissari: «Perplessità per il dilatarsi della trattativa»

LA PROCEDURAROMA Si passa ai tempi supplementari per Alitalia. Ma la nuova fase della trattativa tra i partner guidati da Fs per arrivare all'offerta per Alitalia dovrà d'ora in poi rispettare condizioni precise, comprese quelle proposte dai tre commissari straordinari e condivise ieri dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a partire dalla partecipazione diretta dei commissari al confronto tra Fs, Atlantia, Delta e il Mef. Ma sarà lo stesso ministro a fissare oggi tutti paletti, dalle verifiche puntuali affidate ai tre...