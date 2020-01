Alitalia, parola a Lufthansa Leogrande e De Micheli

LE AUDIZIONI

ROMA Delle tre audizioni che si terranno oggi alla Camera in commissione Trasporti, la più attesa probabilmente è la prima, quella dei rappresentanti di Lufthansa fissata alle 13 e 45. Dopo il fallimento della cordata capitanata da Fs, la compagnia aerea tedesca potrebbe essere la chiave di volta per il futuro di Alitalia e per i deputati della commissione è molto interessante capire, dopo tante indiscrezioni di stampa, qual è l'idea di Lufthansa sulla nuova Alitalia. Dopo i tedeschi, sarà audito il neo commissario unico di Alitalia, Giuseppe Leogrande e - a seguire, il calendario prevede come orario le 16 - la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Le audizioni saranno trasmesse in diretta webtv.

Come ha riferito il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patanuelli il commissario Leogrande, «sta predisponendo un nuovo piano per la cessione, sarà perciò necessaria qualche settimana in più rispetto alle previsioni. Nel frattempo verrà messo a punto un nuovo piano operativo che consenta l'adozione di azioni che rendano più appetibile la compagnia». Per il salvataggio si riparte quindi da zero. «Bisogna rifare la gara, per questo il commissario deve incontrare entro breve non solo Lufthansa, ma anche Delta, Air France-Klm e Ferrovie, che non è detto abbiano l'obbligo di dover presentare l'offerta come la volta scorsa» ha spiegato Patuanelli. Fuori dai giochi invece è Atlantia, la holding della società Autostrade per l'Italia che in questo momento ha un contenzioso con il governo per la revoca delle concessioni.

