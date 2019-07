Alitalia, ora Di Maio apre ad Atlantia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Continua sotto traccia la trattativa per il salvataggio di Alitalia. L'altra sera ne avrebbero parlato dopo la cena con Putin a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte, i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il numero uno delle Fs Gianfranco Battisti. Un giro di tavolo rapido. Per fare il punto e immaginare la rotta. Il tempo stringe ed entro il 15 luglio - sempre che il termine per presentare non vengao spostato ancora - una soluzione va trovata.Al momento di offerte formali, con impegni finanziari e garanzie scritte nero...