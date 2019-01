Alitalia, ok Ue al prestito ponte così il Tesoro entra nel capitale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA C'è il via libera della Commissione europea al prestito ponte da 900 milioni per Alitalia. Un ok informale, ancora non ufficializzato, ma che il governo dà ormai per scontato dopo i contatti avviati con la la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. Da Bruxelles, sollecitato più volte, è arrivata anche un altra buona notizia: il disco verde alla conversione del prestito statale in azioni. In questo modo il Tesoro diventerà azionista della compagnia di bandiera, trasformando in titoli il corposo finanziamento concesso....