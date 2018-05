Alitalia nel mirino della Guardia di Finanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Stavolta, nella sede di Alitalia, la Guardia di finanza si è presentata in forze. Quaranta militari del Nucleo tributario, delegati dalla procura di Civitavecchia ad indagare sull'ipotesi di bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione precedente all'arrivo dei commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, ovvero quella targata Etihad.I militari hanno acquisito tutti i documenti presenti in sede dal 2014 al 2017 e hanno portato via anche i server che tengono memoria dei log nei computer aziendali, in modo da...