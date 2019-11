Alitalia-Lufthansa, su il titolo Atlantia Il piano di tagli bocciato dai sindacati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAMILANO Il titolo Atlantia brilla in Borsa (+ 3,25% a fine seduta) sull'onda dell'offerta di Lufthansa, che prevederebbe circa 3mila esuberi. Un piano già bocciato dai sindacati.In attesa che il 21 novembre prossimo scadano i termini per le offerte vincolanti per Alitalia, la tedesca Lufthansa (+1,45% alla Borsa di Francoforte) ha inviato una lettera al governo italiano e alle Ferrovie dello Stato, capofila nel salvataggio dell'ex compagnia di bandiera. Lufthansa si è fatta avanti per partecipare all'operazione e si parla di un...