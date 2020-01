IL SALVATAGGIO

ROMA «Un posizionamento pubblico rilevante vedrebbe il mio favore e credo anche di un eventuale partner industriale, proprio per la natura di servizio pubblico dell'azienda». Il commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande mette le mani avanti e appoggia la possibile nazionalizzazione. Intervenuto in audizione alla commissione lavori pubblici del Senato, assicura che farà di tutto per mettere in sesto i conti della compagnia. Ma vuole più tempo per portare a compimento la missione. «Chiederemo a brevissimo - dice - una proroga dei termini del programma» dell'amministrazione straordinaria, che scade il 23 marzo». C'è infatti da convincere Fs a tornare in gioco e, sopratutto, bisogna trovare una socio industriale forte. Sia Delta che Lufthansa prima di entrare nel capitale della newco chiedono una cura dimagrante sostanziosa, con il taglio di 8 aerei e almeno mille esuberi.

INTEGRITÁ OPERATIVA

Il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha ribadito che il mandato del commissario è quello di garantire l'integrità operativa della compagnia: «Intendo l'integrazione necessaria tra handling, aviation e manutenzione, e la salvaguardia dei livelli occupazionali». «Mandato che è esplicito nel testo della legge ma che è anche un impegno del governo, impegno che ci siamo presi anche nelle numerose interlocuzioni con le organizzazioni sindacali».

