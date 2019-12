Alitalia, la Ue pronta a una nuova indagine per aiuti di Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Altra tegola in vista per Alitalia. La Commissione europea potrebbe aprire una indagine bis sui prestiti pubblici concessi ad Alitalia. A sollecitare un intervento, dopo che il governo italiano ha garantito nuovi aiuti alla compagnia aerea per 400 milioni, sarebbero stati proprio Air France e Lufthansa. Soldi, è noto, che vanno ad aggiungersi ai precedenti 900 milioni. Risorse che consentono alla compagnia di restare in volo e, lamentano i concorrenti, di farlo violando le regole. A far capire che Bruxelles potrebbe presto...