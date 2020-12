LA STRATEGIA

ROMA Alitalia-Ita prepara il decollo con la massima prudenza. Nel piano industriale che verrà presentato oggi al cda ci sono i punti chiave del rilancio. Si partirà ad aprile con 56 aerei e circa 6 mila dipendenti contro i 10.300 attuali. Numeri dimezzati rispetto alla vecchia compagnia a causa della crisi Covid e della necessità di evitare balzi in avanti pericolosi rispetto ad un mercato fermo, congelato dalla pandemia. La flotta iniziale, salvo ritocchi, sarà composta da sei A330; cinque 777, quaranta Airbus per il lungo raggio e cinque Embraer. Il resto degli aerei resterà parcheggiato in attesa di tempi migliori. Per ora la livrea non cambierà, lasciando di fatto il brand tricolore ben riconoscibile. Proprio dalla composizione della flotta deriverà la formazione degli organici. I naviganti dovrebbero essere circa 2.700 (700 piloti e 2.000 assistenti di volo contro, rispettivamente, gli attuali 1.380 e 3.200). Una base che potrà crescere non solo in funzione delle esigenze aziendali, ma anche degli ammortizzatori sociali legati alla cosiddetta solidarietà espansiva (il meccanismo che prevede pensionamenti anticipati e nuove assunzioni). A rischiare è sopratutto il personale di staff che verrà ridotto da 1.500 a circa 700 unità, mentre chi lavora nella manutenzione conserverà il posto: l'ad Fabio Lazzerini punta a fare del comparto un polo di eccellenza, aperto anche ad altri partner, scorporato in una divisione ad hoc. Discorso analogo per l'handling, che non dovrebbe subire scossoni particolari e che avrà lo stesso destino.

Tecnicamente non ci saranno esuberi perché i lavoratori non assorbiti da Ita resteranno con ogni probabilità nella vecchia compagnia in amministrazione straordinaria. E potranno beneficiare di tutti gli ammortizzatori sociali e, come accennato, degli scivoli pensionistici allo studio. La trattativa al ministero del Lavoro sarebbe già di fatto partita. Circa 236 comandanti e 70 primi ufficiali nati tra il 1960 e il 1961 potrebbero già essere accompagnati fuori dalla cabina di pilotaggio.

L'obiettivo dichiarato è di utilizzare le eccedenze appena il mercato avrà dato segni di risveglio. Tornando alla flotta, Lazzerini tratterà con il commissario Leogrande per ottenere i velivoli più moderni e, parallelamente, intavolerà i negoziati con Boeing e Airbus per ordinare i nuovi aerei che potranno però essere disponibili soltanto tra un paio d'anni.

Nel piano, anche se i numeri potranno essere limati fino all'ultimo istante, ci sono anche gli obiettivi, molto ambiziosi, previsti da qui a tre anni. Per il primo anno di attività si stima una perdita di circa 150 milioni, sopratutto a causa del mantenimento degli slot a Milano e in Sudamerica che sono considerati imprescindibili. L'anno dopo Ita dovrebbe vedere il primo pareggio, mentre in quello successivo, con la pandemia probabilmente alle spalle, l'ebitda dovrebbe tornare positivo.

La nuova compagnia, che decolla con una dote di 3 miliardi, punterebbe a raddoppiare entro il 2026, arrivando a 104 aerei, con un conseguente aumento dei dipendenti. Nella sua ultima audizione alla Camera, Lazzerini ha comunque messo le mani avanti: nei prossimi 12 mesi «navigheremo a vista», con un piano «molto dinamico».

Nel giro di un mese, ovvero a fine gennaio, il Parlamento dovrà dare il proprio parere e parallelamente inizierà il percorso con la Commissione Ue. Solo dopo il via libera di Bruxelles il business plan potrà tornare in cda per essere approvato e diventare operativo. La vecchia Alitalia dovrà invece ottenere almeno altri 150 milioni dallo Stato, peraltro già deliberati, perché a fine febbraio avrà quasi esaurito i soldi in cassa. Risorse che fino ad oggi sono servite a mandare avanti l'azienda bloccata a terra dal Covid 19 e che ora vola con appena una trentina di aerei.

Umberto Mancini

