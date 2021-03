IL SALVATAGGIO

ROMA Avanza lo spezzatino Alitalia. Ovvero il passaggio della parte volo, cioè il segmento aviation che comprende piloti, aerei, slot e marchio, dalla compagnia in amministrazione straordinaria a Ita. Contestualmente sempre Ita potrà utilizzare i servizi degli altri due asset aziendali, cioè manutenzione e handling, per provare a decollare prima della fine della stagione estiva. A fornire queste linee guida, in maniera informale, sono stati i nuovi commissari appena nominati dal governo. Un segnale chiaro della direzione in cui si vuole andare. Proprio Daniele Santosuosso, ordinario di diritto commerciale all'Università La Sapienza, e Gabriele Fava, esperto giuslavorista, che hanno affiancato Giuseppe Leogrande, premono per serrare i tempi. Visto, tra l'altro, che Alitalia è in amministrazione straordinaria da 4 anni, e che i soldi in cassa per pagare gli stipendi a fine mese vanno trovati rapidamente. Il passaggio ad Ita di un ramo d'azienda, così come l'utilizzo dei servizi di manutenzione, darebbe respiro ai conti, ma, come noto, la procedura per il passaggio richiede dei tempi tecnici al momento ancora non definiti. Di certo c'è da superare lo scoglio europeo sulla discontinuità aziendale e quello, ancora più arduo, sugli aiuti di Stato. La trattativa con Bruxelles cammina sotto traccia, ma sarà probabilmente proprio il presidente Draghi a dover sbloccare il negoziato.

I nuovi commissari straordinari di Alitalia hanno dato appuntamento ai sindacati per il 17 marzo, conferma dello «stato di criticita finanziaria in cui versa attualmente la società»

LE POSIZIONI

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto « un continuo e costante confronto quale elemento imprescindibile per una positiva risoluzione della delicata vertenza». E stata anche ribadita da Savatore Pellecchia, leader della Fit Cisl - la necessita di assicurare la continuita operativa e finanziaria di Alitalia, garantendo la regolare erogazione delle retribuzioni». Sul tavolo c'è poi il contratto d'espansione che potrebbe essere adottato per favorire esodi anticipati. Al ministero delle Infrastrutture ci stanno pensando, così a quello del Lavoro. I sindacati hanno sottolineato poi «l' indifferibile urgenza di aprire un confronto di merito fattivo» con ii Governo. «Il tempo - concludono - non e piu un elemento neutro».

Umberto Mancini

