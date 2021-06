Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Arriva la proroga dei commissari straordinari di Alitalia. La scadenza di settembre, ormai imminente, verrà allungata di almeno un anno per gestire esuberi e prepensionamenti della vecchia compagnia. Non solo. Il trio composto da Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso resterà in carica anche e sopratutto per gestire al meglio la transizione degli asset verso Ita, la cui partenza è ancora tutta decifrare. Così...