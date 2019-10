Alitalia, il salvataggio appeso a un filo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Resta in bilico il futuro di Alitalia. Mentre Delta conferma l'impegno a investire 100 milioni nella Newco suscitando il plauso della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, il collega del Mise Stefano Patuanelli, titolare del dossier, evita di prendere posizione tra la compagnia di Atlanta e Lufthansa. E tuttavia, poiché Delta non si è ancora sbilanciata sulle rotte Italia-Nord America, restano le incertezze su martedì 15, scadenza per la presentazione dell'offerta vincolante da parte di Fs. Che, a meno di colpi di...