Alitalia: il governo apre il dossier del riassetto, domani vertice al Mise

SALVATAGGIROMA Il nuovo governo apre il dossier Alitalia. Dopo aver dato priorità all'Ilva, sarebbe arrivato il turno della seconda grande azienda italiana in procedura straordinaria. Domani, al Mise sarebbe in programma il primo confronto tra i commissari guidati da Luigi Gubitosi e i rappresentanti dell'esecutivo. Non dovrebbe presenziare Luigi Di Maio, vice premier e ministro del Mise e del Lavoro, bensì il sottosegretario Michele Geraci, pure lui dei Cinquestelle, il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Armando Siri (Lega), il...