Alitalia, i commissari in pressing: «Chiudete tutto a metà settembre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LETTERAROMA «La richiesta di proroga al 30 settembre per presentare l'offerta integrata su Alitalia comprensiva di piano industriale definitivo, prezzo e nuovo contratto non è coerente con le esigenze operative e le disponibilità finanziarie delle società in as, pertanto si ritiene che il termine non possa essere successivo al 15 settembre». Commissari e Mise accorciano di 15 giorni i tempi a favore della cordata formata da Fs, Delta e Atlantia per presentare l'ultima offerta. E' necessario accelerare «considerati i tempi che saranno...