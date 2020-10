IL CASO

ROMA Sarebbero oltre 20 i candidati proposti dai 5Stelle per il board di Alitalia. Tra questi c'è sicuramente l'attuale direttore generale Giancarlo Zeni, sponsorizzato dalla senatrice Giulia Lupo, ex hostess della compagnia, ma non visto di buon occhio da una parte del movimento, il ministro Stefano Patuanelli in testa, e, su un fronte diverso, da tutto il Pd. Una lista per ora top secret, gelosamente custodita nella segretaria dell'ad Fabio Lazzerini, ma che ha fatto già storcere il naso sia al Tesoro che ai vertici del ministero delle Infrastrutture, le due strutture che si stanno occupando del dossier.

LA FAIDA

Una faida, quella interna ai pentastellati, che dura da 4 mesi e che fatalmente blocca le nomine, ritarda il varo del decreto che deve costituire la Newco e avvelena il clima aziendale. Tanto che i rumors parlano addirittura di un violento scontro al vertice proprio sul nome di Zeni osteggiato dall'attuale ad e dal presidente Francesco Caio, il primo vicino al Pd, il secondo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una battaglia sotto certi aspetti paradossale visto che la lotta per un pugno di poltrone riesce ad impedire il decollo del vettore di Stato. Tenendo in ostaggio il futuro della compagnia, di fatto senza una guida legittimata, e facendo perdere quote di mercato in un momento complesso per il trasporto aereo.

«Probabilmente dello sperpero dei soldi pubblici - spiega una fonte sindacale - tra i 3 miliardi previsti dal governo per il rilancio di Alitalia e gli oneri legati alla Cigs non importa proprio a nessuno, tanto meno ai 5Stelle che invece si erano eretti a paladini anticasta». I 5Stelle respingono al mittente le accuse, ma di fatto, al di là delle smentite rituali, il nodo non viene sciolto. Anzi ogni ora che passa s'ingarbuglia ulteriormente perché nessuno, sia sul fronte pentastelati che su quello dei democrat, sembra voglia cercare un compromesso. In serata sie era anche diffusa la voce, messa in circolazione dallo stesso movimento, che la Lupo si fosse autocandidata per il board, voce priva di fondamento in quanto la senatrice sarebbe stata in conflitto d'interesse. Una voce falsa ma rivelatrice comunque di un clima pesante, fatto di veti e controveti.

Dal partito guidato da Zingaretti non arriva nessun commento ufficiale, ma trapela solo una amara constatazione: non bisogna partire con il piede sbagliato, la definizione di una squadra di vertice affiatata e coese è fondamentale per le sorti del vettore. Alla fine qualcuno dovrà fare un passo indietro, magari dopo le pressioni crescenti che arrivano da Palazzo Chigi, irritato per una situazione che non dà certo lustro al governo. Conte, che ha già aperto il fronte Inps con Tridico, non vuole però affondare anche su Alitalia e auspica che la moral suasion avviata 48 ore fa abbia effetto. Magari già nel week end.

