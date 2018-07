Alitalia, governo pronto a nuova gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOROMA Alitalia punto e a capo. Il governo del cambiamento si accinge a varare una nuova gara per la ricerca del partner, in un assetto dove la compagnia «resti italiana», per dirla con le parole di Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni, che ieri ha condiviso la linea del collega delle Infrastrutture, Danilo Toninelli («Torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con l'Italia al 51%»). In questa ottica, l'attuale procedura avviata con il bando pubblicato il 17 maggio 2017 che prevedeva due fasi conclusesi il...