ROMA Mentre avanza a rilento la creazione della nuova società che dovrebbe dare vita a New Alitalia, fa passi avanti la ricerca del manager cui verrà affidato il rilancio della compagnia. La rosa sembra ormai ristretta a due contendenti, salvo che non spunti qualche sorpresa: un manager esterno, Alfredo Altavilla, 56 anni, ex capo europeo di Fca e presidente del gruppo farmaceutico Recordati; e uno interno, Fabio Lazzerini, 56 anni, attualmente direttore commerciale della compagnia guidata dal commissario Giuseppe Leogrande dove è arrivato nel 2017 dopo aver guidato le attività di Emirates in Italia. Per Altavilla, dopo il brusco addio a Fca seguito alla morte di Sergio Marchionne e alla mancata nomina a numero uno della casa automobilistica, sarebbe un ritorno alla guida operativa di una grande azienda. L'ex manager di Fca non ha però mai lavorato in una compagnia aerea sma ha dalla sua il sostegno del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Lazzerini, potrebbe essere avvantaggiato dall'aver gestito la compagnia oltre che dal suo passato in Emirates. Esperienza che potrebbe risultare preziosa per far volare Alitalia sul lungo raggio, contrastare le lowcost e trovare una nuova alleanza internazionale. Intanto la società resta in attesa della definizione di un piano industriale per ripartire, mentre la liquidità si sta esaurendo. I 3 miliardi stanziati per evitare la chiusura faticano ad arrivare: la newco che dovrebbe affittare 90 aerei Alitalia e una parte del personale non è stata ancora costituita. Nel frattempo è ripartito ieri il collegamento Roma-New York sospeso per la pandemia. Entro domani riprenderanno anche le tratte verso la Spagna, da oggi Roma-Alghero e Roma-Olbia .

