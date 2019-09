Alitalia-Fs, chiusura ad ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAROMA Governo nuovo, dossier Alitalia rinviato. Almeno fino ad ottobre. Per permettere ai nuovi ministri di analizzare e studiare il dossier. La complessa operazione di salvataggio e rilancio della compagnia di bandiera, alla quale da alcuni mesi stanno lavorando ministero dell'Economia, Ferrovie, Atlantia e Delta, è uno dei temi più caldi che il neo esecutivo si ritrova sul tavolo. Ed è proprio per questa ragione che il 15 settembre, termine dell'ulteriore proroga decisa per la presentazione dell'offerta vincolante, è...