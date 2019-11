Alitalia, doppio pressing del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROCEDURAROMA Ora la missione del governo è trovare lo sprint finale per garantire il futuro di Alitalia. Quel «quid in più» di cui ha parlato ieri il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, da trovare «nelle prossime ore». Per Alitalia, ha chiarito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, «ci aspettavamo la presentazione di un piano, uno dei partner si è sfilato, adesso diamo del tempo per vedere se la cordata può riformarsi».Si tratta quindi per il governo di scendere in campo per spingere Lufthansa a scoprire...