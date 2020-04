IL SALVATAGGIO

ROMA Alitalia ricomincia da due. La società, che è in amministrazione straordinaria ed è pilotata da Giuseppe Leogrande, cambia pelle. Lo farà attraverso una complessa operazione che prevede l'affitto ad Alitalia New, la prima newco, della parte volo, ovvero piloti e hostess, della manutenzione, e di 80 aerei. In Alitalia Cityliner, la seconda società, finiranno invece, sempre ceduti in affitto, altri 12 aerei per il corto raggio. E l'handling, vale a dire la movimentazione bagagli? Nello schema illustrato ieri in Commissione Trasporti da Leogrande non c'è spazio per i servizi di terra, non nella nuova Alitalia. Resteranno, si tratta di circa 3 mila persone, nel ramo in amministrazione straordinaria. In attesa, pare di capire, di essere ceduti al miglior offerente. A questi esuberi, per il momento teorici ma che sono considerati a tutti gli effetti fuori dal perimetro della nuova azienda, si dovranno aggiungere circa 1.500 tra piloti e assistenti di volo, visto che il taglio complessivo da 113 a 92 velivoli impone questo tipo di sacrificio. Si arriva così a 4.500, una cifra molto vicina, anzi sovrapponibile, a quanto richiesto a suo tempo prima da Lufthansa e poi dagli americani di Delta, in vista del matrimonio poi sfumato.

Le newco dovrebbero partire il primo giugno, con una flotta complessiva di 20 aerei di lungo raggio, 60 di corto e medio raggio e 12 regionali.

