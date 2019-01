Alitalia, così Fs punta a farla decollare con tre soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOROMA Trenta giorni ancora. Il cda delle Fs ha ottenuto un altro mese di tempo per mettere a punto la proposta destinata a offrire una chance di salvezza ad Alitalia: nuovi soci, nuovo progetto, dimensione globale. Dopo che mercoledì Lufthansa si è di fatto autoesclusa dalla gara, ribadendo di non avere alcuna intenzione di entrare in minoranza nel capitale della compagnia italiana e soprattutto non in partnership con il governo, alle Fs non resta che accelerare la trattativa con Delta Airlines che ha preteso e ottenuto di coinvolgere...