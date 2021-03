LA TRATTATIVA

ROMA La schiarita su Alitalia ora è ufficiale. È questo il succo del vertice di ieri sul lancio della nuova compagnia Ita tra la commissaria Ue per la Concorrenza, Margrethe Vestager, e i ministri Daniele Franco, Enrico Giovannini e Giancarlo Giorgetti. La riunione, avvnuta come ormai è prassi da remoto, si è incentrata sulle modalità attraverso le quali Alitalia dovrà trasferire una parte rilevante dei suoi asset a Ita, con l'obiettivo di individuare in tempi rapidi la soluzione meno distante possibile dalle norme europee. I tre esponenti del nostro governo e la commissaria hanno concordato sulla «necessità di procedere nel segno della discontinuità», così come chiesto in più di una circostanza da Bruxelles. Il confronto tecnico, si legge in una nota congiunta diffusa nel pomeriggio, «verrà avviato all'inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni volte a garantire che il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle procedure del diritto nazionale ed europeo».

Vestager ha giudicato positivamente l'incontro e ha concordato con i ministri italiani «di lavorare insieme in modo costruttivo per trovare soluzioni praticabili sul dossier Alitalia».

Il governo Draghi sta dimostrando di voler accelerare su questa partita, anche cambiando marcia. Non a caso ieri il ministro Giorgetti ha ritenuto di affiancare al commissario dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, Giuseppe Leogrande, due esperti in materia di diritto: Daniele Santosuosso, professore presso l'Università La Sapienza, e Gabriele Fava, noto giuslavorista. Una mossa che suona come il desiderio di operare un controllo più stretto sulla partita. Soprattutto in una fase di negoziato con Bruxelles che chiede massima conoscenza dei meccanismi legali.

IL PERIMETRO

La Commissione pretende un nuovo bando di gara che sia «trasparente e non condizionata» per la cessione degli asset. Ma questa procedura richiede almeno 4-5 mesi: troppo tempo. Di qui la possibile soluzione di una trattativa diretta Ita-Aitalia per il solo asset aviation per poi mettere a gara le altre attività: manutenzione, handling e loyalty. Il mutato perimetro della compagnia potrebbe soddisfare la richiesta della discontinuità e una soluzione di questo tipo assicurerebbe un iter assai più rapido. Ita partirebbe comunque in versione light con 45-48 aerei e con non più di 5 mila dipendenti ma, secondo indiscrezioni che circolano con insistenza, la flotta potrebbe scendere anche a quota 44 aeromobili con un conseguente ulteriore taglio di addetti. In ambito sindacale, il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, ha spiegato che la discontinuità che chiede l'Europa deve essere concepita come diversa articolazione dell'azienda, in quanto «con la nuova compagnia il progetto è diverso, con la holding che ha all'interno l'aviation e due società controllate dove possono entrare anche i privati: manutenzione e handling». Proprio nel giorno del vertice governo-Ue, intanto, è tornata a manifestare il proprio interesse la società Usaeropsace ribadendo, attraverso alcune dichiarazioni alle agenzie di stampa, di essere pronta a investire 1,5 miliardi di dollari per rilevare gli asset di Alitalia. Si tratta comunque di un soggetto che già in passato si era fatto vivo, ma ottenendo scarso credito presso il ministero dell'Economia.

Michele Di Branco

