Alitalia, Battisti a rapporto da Di Maio e Atlantia oggi detta le sue condizioni

LA TRATTATIVAMILANO In un'ora di colloquio a quattr'occhi, ieri pomeriggio Gianfranco Battisti ha ripetuto a Luigi Di Maio ciò che il vicepremier non avrebbe mai voluto sentire: senza Atlantia a bordo, la Nuova Alitalia non potrà decollare. Come noto, di fronte al pressing incessante delle ultime ore da vari fronti come Mef e Palazzo Chigi, il gruppo autostradale si dice ora disponibile a rivedere la sua iniziale contrarietà al progetto nata sulle polemiche feroci scatenate dai Cinquestelle. Al punto che oggi pomeriggio il cda di Atlantia,...