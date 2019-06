Alitalia-Atlantia, Conte non convince il M5s

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nulla da fare. L'assalto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per sciogliere il nodo Alitalia, chiamando a bordo Atlantia a fianco di Fs, non è riuscito. Il vertice con il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli convocato ieri è stato annullato in extremis. Un segnale che i 5Stelle non sono ancora pronti ad aprire al gruppo che fa capo alla famiglia Benetton. Eppure in mattinata le voci di un accordo a tutto campo si erano fatte concrete. Perché, al di la delle...