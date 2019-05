Alitalia-Atlantia, c'è il sì di Toninelli e la proroga slitta a dopo le elezioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Alla fine anche l'ala dura, la più oltranzista dei 5Stelle ha mollato o quasi. Non per convinzione ma perché alternative vere sul campo non ce ne sono. Così ieri è arrivato l'ok ad Atlantia anche del ministro grillino delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il più critico tra i suoi, che ha in qualche modo preso atto della fine delle ostilità dopo il crollo del Ponte Morandi e aperto all'ingresso dei privati nella Newco Alitalia. Proprio lui che aveva minacciato di togliere d'imperio la concessione autostradale e si era...