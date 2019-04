Alitalia, arriva un'altra proroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA Sarà il cda di Fs a dare il là per la proroga della dossier Alitalia. Quando lunedì il gruppo guidato da Gianfranco Battisti, come sembra ormai palese, farà sapere che c'è il piano industriale, che ci sono i «presupposti» per il rilancio, ma che il consorzio per l'acquisto della compagnia non è chiuso, Luigi Di Maio non potrà che accordare altro tempo. Non solo perché c'è bisogno di tempo per una valutazione industriale dei soci privati che possono affiancare con un 30-35% l'asse Fs-Mef-Delta. Ma anche perché ci...