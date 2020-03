SALVATAGGI

ROMA Lufthansa, Delta, Germàn Efromovich, ma anche il gruppo Toto. Poi c'è chi ritiene possa riesaminare il dossier Claudio Lotito e la politica potrebbe sensibilizzare una delle grandi società pubbliche prossime al rinnovo dei vertici. Nonostante slitti quasi certamente ai primissimi giorni della prossima settimana la pubblicazione del bando pubblico per sollecitare manifestazioni di interesse per Alitalia, dietro le quinte i potenziali interessati stanno seguendo le grandi manovre. La rivolta dei sindacati contro i 3.960 dipendenti in cig a causa delle 38 rotte nazionali e internazionali tagliate per il coronavirus da un lato, e il faro acceso dalla Ue sui 400 milioni del secondo prestito-ponte dall'altro, hanno contribuito a far prendere qualche giorno in più al commissario Giuseppe Leogrande, assistito da Rothscild e dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners anche per limare gli ultimi dettagli di un'operazione da realizzare sotto la sorveglianza del Tribunale di Civitavecchia e del Mise.

È certo che il processo preveda più opzioni: lo spezzatino in tre lotti (servizi di terra, manutenzione, aviation) oppure il lotto unico. Il pretendente può scegliere su dove indirizzare la proposta con la facoltà di rivederne il perimetro riguardo gli asset. C'è chi ritiene che non abbia molto senso separare l'handling che sono i servizi di terra dal core business degli aerei, rotte e dipendenti. L'aggiudicazione avverrà sulla base della media ponderata dei punteggi su prezzo e business plan.

