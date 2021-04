Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Nuovo allarme rosso per gli stipendi degli 11 mila dipendenti Alitalia. Proprio nel giorno in cui si alza alle stelle la tensione per le manifestazioni di piazza per la crisi della compagnia aerea, i commissari straordinari guidati da Giuseppe Leogrande hanno annunciano ai sindacati che la cassa è vuota e che a fine aprile, salvo sorprese, le buste paga resteranno vuote. Un calvario già visto nei mesi scorsi, risolto in...