Alitalia al lavoro sulla bad company E Tria chiede garanzie ai due alleati

IL SALVATAGGIOROMA La nuova Alitalia non si farà carico dei debiti dell'attuale società, fatto salva la parte residua del prestito ponte da restituire una volta tolta la quota convertita in azioni dal ministero dell'Economia. Si tratta di circa 1,5 miliardi di debiti (ad esempio verso i fornitori) che resteranno sulle spalle dell'Alitalia odierna in amministrazione straordinaria e saranno gestiti con la fase liquidatoria. Rimborsata la parte residua del prestito ponte New Alitalia acquisterà per il valore di 1 euro le attività dell'attuale...