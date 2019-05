ALIMENTAZIONE PORTOGRUARO «Vogliamo consolidarci nel mercato europeo».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALIMENTAZIONEPORTOGRUARO «Vogliamo consolidarci nel mercato europeo». Da eccellenza del Nordest a punto di riferimento per l'Europa. Le parole sono quelle di Marco Travaglia, direttore generale di Purina Italia & Sud Europa, ieri in visita allo stabilimento Purina di Portogruaro. Si tratta dello stabilimento aperto nel 1986 a Summaga e nel 2002 rilevato dalla multinazionale Nestlè. Sempre occupandosi della produzione di alimenti secchi per cani e gatti. Circa 400 i dipendenti del gruppo in Italia, dei quali circa le metà lavora a...