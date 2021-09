Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE RICADUTEVENEZIA (m.cr.) Tra gli aumenti che si sono moltiplicati in questi mesi c'è quello del grano, che sconta anche decisi cali di produzione, e i pastifici hanno lanciato l'allarme. «Tra marzo e maggio non avremo abbastanza grano per fare la pasta», avverte l'amministratore delegato de La Molisana (terzo pastificio italiano per valore) Giuseppe Ferro. «Il cuore del problema è in Canada - spiega l'Ad in un'intervista - che...