ALIMENTAREVENEZIA Veneto Sviluppo è pronta a scendere in campo per Pasta Zara, che presto potrebbe versare gli stipendi di maggio per i quasi 500 addetti di Riese Pio X (Treviso), Muggia (Trieste) e Rovato (Brescia). La prossima settimana la finanziaria regionale inizierà a raccogliere i primi 100 milioni del fondo che dovrà investire nelle aziende incagliate nella sga dopo la crisi di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Una parte di quelle risorse potrebbero arrivare a Pasta Zara per risollevare il gruppo alimentare trevigiano appesantito da...