ALIMENTARE

TREVISO Mangiare in un ristorante d'eccellenza, come quelli certificati dal riconoscimento della celeberrima Guida Michelin, è un'esperienza coinvolgente anche per chi non è un cultore della gastronomia. Se poi è il ristorante a venire direttamente a casa tua, il privilegio è raro. Potranno viverlo anche nove cittadini del Nordest, insieme ai loro familiari e amici. Ovvero i vincitori del concorso promosso da Barilla, nell'ambito della campagna per lanciare la sua nuova pasta 100% grano italiano.

L'azienda alimentare, maggiore produttore italiano di pasta, infatti, ha voluto dar vita ad un ideale viaggio nel Belpaese, battezzato Insieme sotto il cielo d'Italia, all'insegna della convivialità, del ritrovarsi in famiglia, della piacere della buona tavola come simbolo di un sano stare insieme, da sempre valori fondanti del marchio. Per farlo, offrirà ai propri consumatori 80 cene, con un menu, diverso da regione a regione, ideato ad hoc e curato da dodici chef stellati. Protagonisti ovviamente spaghetti, fusilli e tortiglioni, ma anche cibi e pietanze tipiche del territorio.

Tra le prime tappe del tour, che si dispiegherà tra settembre e ottobre, il Veneto: sei gli appuntamenti in calendario, iniziati proprio in questi giorni. Successivamente verranno imbandite due mense in Friuli Venezia Giulia, mentre il mese prossimo toccherà all'evento previsto in Trentino Alto Adige. I fortunati commensali sono stati selezionati tramite un concorso, svoltosi nelle scorse settimane estive: i partecipanti hanno fotografato la confezione azzurra della nuova pasta Barilla sullo sfondo del cielo della propria città, per poi caricarla sul sito e scoprire la percentuale di somiglianza tra le due tonalità. Le immagini più originali sono state premiate da una giuria di qualità ed ora gli autori, insieme fino ad altri nove invitati, riceveranno la visita della brigata di cucina. Sì, perché tutte le cene vengono preparate a vista su un apposito camion attrezzato, sotto casa dei vincitori dai cuochi dell'Accademia Barilla e servite, nel rispetto delle vigenti normative anti-contagio, nella loro abitazione. L'iniziativa si inserisce nel progetto che ha portato il gruppo alimentare a rinnovare la sua pasta classica: ora realizzata non più solo con grani duri di qualità, ma con grani 100% italiani, scelti tra quattro varietà coltivate in tredici regioni italiane e caratterizzate da alto contenuto di proteine, elevata qualità del glutine, colore giallo dorato e basso contenuto di ceneri (sali minerali). «Questo progetto, di cui il prodotto finale è solo il risultato più evidente, rappresenta il nostro impegno a investire sull'agricoltura italiana, con l'obiettivo di avere sempre più grano duro nazionale di alta qualità coltivato in modo sostenibile spiega il vicepresidente Paolo Barilla . Arriviamo oggi a un risultato straordinario, derivato da molti anni di ricerca sulla materia prima e di lavoro sull'intera filiera, frutto degli accordi realizzati con oltre 8mila agricoltori italiani e del Protocollo d'intesa siglato a fine dello scorso anno con il Ministero dell'Agricoltura».

MANIFESTO

Una filosofia di produzione locale e responsabile, sintetizzata anche nel Manifesto del Grano duro e che condensa un percorso trentennale di sviluppo. Ridisegnate anche le geometrie dei principali formati di pasta, aumentandone spessori e diametri, e aggiornate pure le confezioni (ecosostenibili e riciclabili): rimane l'iconico logo rosso, ma il classico blu Barilla è stato sostituito da un azzurro brillante, ispirato al colore del cielo italiano.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

