VENEZIA Marcello Albertini è il nuovo direttore generale della bellunese Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato Aim Italia. Il gruppo, leader internazionale nel settore degli accessori per l'occhialeria e il lifestyle, ha scelto il manager per affiancare il presidente Calisto Fedon nel rilancio. Albertini, laurea in Ingegneria Elettrotecnica, manager da due anni in Fedon come direttore operations, ha precedentemente maturato esperienze in Fiat Auto e in Luxottica, e successivamente in Cina come ceo di una controllata del gruppo Same Deutz-Fahr.

La nomina punta a ottimizzare il posizionamento del gruppo a livello mondiale, valorizzando la sua tradizione all'interno della continua spinta innovativa.

La Giorgio Fedon è a capo di un gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e filiali in Usa, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 1.100 dipendenti. I prodotti sono distribuiti i a livello globale anche attraverso una rete di negozi monomarca, sia a gestione diretta come a Vallesella di Cadore, Alpago, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino Terminal 1, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Aeroporto Saint Exupéry Lione.

