Al via il condono saldo e stralcio il 30 aprile termine per le domande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROMA Operazione Saldo e stralcio ai nastri di partenza. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento collegato alla legge di Bilancio che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto, già depurato delle sanzioni e degli interessi di mora. Nel...