Al via i tavoli per Tecnowind Jp Industries e Whirlpool

LE CRISIROMA È in arrivo l'apertura di tavoli dedicati sul territorio per affrontare le crisi di Tecnowind, Jp Industries e Whirlpool. Ad annunciarlo a Fabriano à stato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio durante l'inaugurazione di una scuola dell'infanzia ricostruita dopo il sisma. «Sono ben consapevole del fatto, come ha detto la commissaria per la ricostruzione De Micheli», ha osservato, «che questo territorio riparte non solo con la ricostruzione ma anche mantenendo gli insediamenti produttivi qui e attraendone altri». Lo...