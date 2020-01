Al via i saldi, ma i commercianti chiedono di spostarli e ridurli

LA CAMPAGNA

TREVISO Oggi in Veneto, come in gran parte del resto d'Italia, partono i saldi invernali 2020. Potrebbero essere gli ultimi tanto ravvicinati al periodo delle festività natalizie. Almeno così si augurano i commercianti. Federmoda, associazione dei negozianti di abbigliamento, calzature e accessori, aderente a Confcommercio, la più rappresentativa del settore, è concorde nel chiedere svendite di fine stagione posticipate nell'anno e limitate ad un mese di durata (allo stato attuale, in Veneto termineranno il 28 febbraio, ma la conclusione è variabile: in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, si proseguirà fino al 31 marzo). «Dopo il lavoro svolto a livello provinciale e regionale, in confederazione nazionale è stata raggiunta una sintesi riguardo alle richieste delle imprese spiega Guido Pomini, presidente di Federmoda Treviso -. L'80% delle aziende, soprattutto piccole e medie, ma anche di dimensioni grandi, ha individuato il primo sabato di febbraio e l'ultimo di luglio come date ideali per l'inizio dei saldi».

Uno spostamento nel tempo e un restringimento della durata, del tutto necessari, rimarca il rappresentante della categoria: «In primo luogo perché il clima sta cambiando, come ci dimostra anche l'attuale inverno: se dunque vogliamo chiamarli ancora saldi di fine stagione devono essere collocati più avanti di almeno un mese. Secondo perché, complici altri fattori, come il Black friday, le aziende non possono lavorare di fatto senza margini per così tanti mesi come ora».

Oltre che alle singole Regioni (competenti sul calendario commerciale), la proposta verrà presentata anche in conferenza di servizi per armonizzare la data su scala nazionale: «Anche questo indispensabile, pena il tornare al caos del recente passato. E quando c'è caos si vende e si compra meno«. Di un avvio meno in stagione, peraltro, se ne discute ormai da anni. Stavolta potrebbe essere quella buona? «Noi ce lo auguriamo. Entro la primavera si dovrebbe avere una situazione più chiara». Intanto, gli operatori guardano alla campagna di ribassi in partenza con qualche motivo di fiducia in più. Secondo un'indagine di Federmoda la spesa pro capite per gli acquisti in saldo è in lieve aumento rispetto al 2018.

Mattia Zanardo

