L'AUDIZIONE

ROMA Una forte struttura di coordinamento al ministero dell'Economia, affiancata da un'unità di audit, in grado di raccordarsi con i presidi istituiti nei vari ministeri. Al suo esordio in Parlamento, in audizione alle commissioni di Camera e Senato, Daniele Franco ha confermato che la regia dell'operazione Next Generation Eu sarà a Via Venti Settembre, come aveva già indicato il presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico. Franco ha voluto anche spegnere le polemiche sul coinvolgimento del colosso della consulenza McKinsey, spiegando che la società, con un contratto da 25 mila euro più Iva, sarà impegnata in compiti accessori e comunque non avrà accesso a informazioni privilegiate. I compiti del Mef nella fase di attuazione del piano riguardano la gestione e il monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari con l'Unione europea, la rendicontazione degli avanzamenti alla stessa commissione, il controllo sulla regolarità della spesa, la valutazione dei risultati e degli impatti.

Un assetto di questo tipo dovrebbe permettere di affrontare una sfida che si presenta complessa, come lo stesso ministro non ha nascosto. Da una parte c'è l'esperienza non esaltante del passato: su 73 miliardi della programmazione dei fondi europei ordinari per il 2014-2020, ne sono stati finora impegnati 50 e spesi solo 34, meno della metà. Dall'altra un quadro di regole europee che ora è più stringente: i fondi ricevuti andranno impegnati entro il 2023 (il 70 per cento già entro il 2022) mentre gli interventi dovranno essere effettivamente conclusi per il 2026, con l'erogazione delle risorse condizionata al raggiungimento di obiettivi intermedi e finali. Questa tempistica richiede progetti di qualità: alla scadenza del 30 aprile mancano però meno di due mesi. Il governo si riserva di modificare quanto già predisposto dal precedente esecutivo, in particolare rivedendo l'incidenza delle nuove iniziative rispetto a quelle già previste. Le risorse arriveranno alla fine dell'estate, ma prima i Paesi potranno ottenere prefinanziamenti per un importo fino al 13% del totale. Come ha ricordato Franco, si sta parlando del cosiddetto Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza che assorbe circa il 90% dei complessivi 750 miliardi messi in campo dall'Unione europea (gli altri passano per programmi più piccoli e settoriali. Su queste risorse ciascun Paese deve preparare il proprio Piano nazionale. Il Pnrr italiano potrà contare su 191,5 miliardi, ovvero qualcuno in meno dei 196 conteggiati a gennaio. La differenza, ha spiegato il responsabile dell'Economia, dipende dal fatto che il parametro di riferimento in particolare per la quota prestiti sarà il reddito nazionale lordo del 2019, come previsto dalla versione finale del regolamento europeo. Questo cambiamento potrebbe riflettersi anche sul totale delle risorse disponibili per il nostro Paese (inclusi i programmi minori) finora quantificate in 209 miliardi. Va anche ricordato che a questi fondi vanno aggiunti quelli della programmazione ordinaria 2021-2027 e quelli stanziati dalle varie leggi di Bilancio.

IL RUOLO DELLE CAMERE

Uno dei nodi riguarda la quota destinata al Sud. La normativa generale prevede che affluiscano a queste Regioni il 34% degli investimenti, percentuale allineata con quella della popolazione; Franco ha detto che si potrà andare anche oltre, ricordando il coinvolgimento del ministero guidato da Mara Carfagna. Nel Pnrr dovranno essere inseriti oltre agli investimenti anche le riforme, come ha ricordato anche il sottosegretario agli Affari europei Amendola, ascoltato in Parlamento nel pomeriggio di ieri dopo il ministro dell'Economia. Quelle davvero rilevanti per l'Unione europea riguardano la pubblica amministrazione e la giustizia, di cui andranno drasticamente accorciati i tempi. Sia Franco che Amendola hanno voluto evidenziare il ruolo del Parlamento, che riceverà le schede tecniche dei singoli progetti (aggiornate però alla versione di gennaio) e nelle prossime settimane si esprimerà attraverso proprie risoluzioni.

