Aiuti fiscali, Apple versa stangata record: 14,3 miliardi per sanare gli sconti irlandesi

ANTITRUST UEROMA Il gigante di Cupertino alla fine ha dovuto piegarsi alle richieste dell'Antitrust Ue. E pagare una stangata mai vista prima. Apple ha versato 13,1 miliardi di euro all'Irlanda, più 1,2 miliardi di interessi per il recupero delle tasse non pagate. Una cifra record di 14,3 miliardi di dollari. Non si tratta però di evasione fiscale classica. La cifra corrisponde agli sconti fiscali concessi dall'Irlanda alla Apple: aiuti fiscali illegittimi, secondo l'Antitrust Ue che li rivendica dal 30 agosto 2016, giorno di chiusura...