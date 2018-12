Air Dolomiti punta decisa sul Nordest Al decollo la scuola per nuovi piloti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AD ALTA QUOTAVENEZIA Air Dolomiti punta sul Veneto, vara nuove assunzioni e vuole far decollare il suoi giovani piloti.«Quest'anno dovremmo chiudere a 2,3 milioni di passeggeri, circa 300mila in più sul 2017 - annuncia Joerg Eberhart, presidente & ceo di Air Dolomiti, 170 milioni di fatturato a fine 2017 rispetto ai 167 precedenti con un utile intorno ai 4 milioni e un 2018 che si annuncia in crescita -. E non vogliamo fermarci qui: la nostra idea è portare entro cinque anni le aeromobili dalle 12 attuali a 26 e questo dovrebbe portare a...